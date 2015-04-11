اغتصب زميلته على الهواء !!! مباشرة امام 7 ملايين مشاهد...

(فصلت. إدارة برنامج لتلفزيون الواقع الشهير في نسخته النسخة البرازيلية، متسابقًا بعد اتهامه باغتصاب زميلته المشترِكة على الهواء مباشرةً، في مشهد أصاب المشاهدين بصدمة، فيما بدأت شرطة ريو دي جانيرو التحري والتحقيق لتأكُّد وقعة الاغتصاب.

وصُدم المشاهدون وهم يرون، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، المتسابق دانيال إيتشانيز 31 عامًا) وهو يغتصب المتسابقة مونيك أمين 23 عامًا) التي كانت في حالة سكْر تام بعد حفلة صاخبة، خلال أحداث البرنامج، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وقد استُبعَد دانيال ومونيك من البرنامج تمامًا بعد الواقعة. وقد صوَّرت الكاميرات الليلية دانيال وهو يدخل حجرة مونيك وينام بجوارها على السرير،

وفي صبيحة اليوم التالي استُجوبَت مونيك عما حدث، ولم تكن تعرف إلا القليل عنه، ثم وصلت الشرطة واستجوبتها لمدة 3 ساعات، ثم اصطحبتها لإجراء فحوص الاغتصاب. وخيَّرت الشرطة القناة التي تبث البرنامج بين وقف إذاعته وطرد دانيال من المسابقة نهائيًّا، الأمر الذي دعا المحطة إلى إذاعة بيانٍ توضح فيه طرد المتسابق الذي لو ثبتت وقعة الاغتصاب عليه سيُعاقَب بالسجن لمدة 6 إلى 10 أعوام.

ويشاهد برنامج “الأخ الأكبر” النسخة البرازيلية، في سلسلتها الثانية عشرة، ثمانية ملايين نسمة في المتوسط من مشاهدي التلفزيون. وصوَّت في العام الماضي في المرحلة النهائية أكثر من 154 مليونًا.

شبكةعيونالإخبارية

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