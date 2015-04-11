مرشحو الرئاسة السودانية يروجون لبرامجهم قبل إعلان فترة الصمت الانتخابى

تعهد المرشحون المستقلون لانتخابات رئاسة الجمهورية بالسودان، بتنفيذ برامجهم الانتخابية التى أطلقوها خلال حملاتهم والتى تركز على التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات الرئيسية للمواطن السودانى بمختلف الولايات، وأبدى المرشحون ثقتهم فى تحقيق الفوز وذلك قبل ساعات قليلة من إعلان الصمت الانتخابى بحلول منتصف ليلة اليوم الجمعة، تمهيدًا لبدء الاقتراع يوم الاثنين المقبل.

وأعربت مرشحة رئاسة الجمهورية، رئيس حزب الاتحاد الاشتراكى بالسودان فاطمة عبد المحمود - فى برنامج "مؤتمر إذاعي" الذى بثته الإذاعة السودانية اليوم لمرشحى الانتخابات الرئاسية بالبلاد - عن ثقتها فى الفوز فى الانتخابات المرتقبة بنسبة كبيرة، ونوهت إلى أن برنامجها الانتخابى ارتكز على التنمية وحسم الحركات المسلحة ومحاربة القبلية والجهوية وترسيخ الوحدة الوطنية.

وأشارت، إلى أنها ستسعى إلى خلق تخطيط وتعاون إقليمى وعالمى للسودان وخلق توازن اقتصادى واجتماعى، وعبرت عبد المحمود، عن موقفها تجاه مشروع سد النهضة الإثيوبي، وقالت "هناك مخاطر على السودان من سد النهضة، وسيؤثر على المشاريع التنموية فى السودان".

ومن جانبه، قال المرشح الرئاسى محمد عوض البارودى، إن برنامجه الانتخابى يتجاوز الأطر السياسية والاقتصادية الحالية، متهمًا الأحزاب السياسية بالفشل ودعاها للاعتراف بذلك.

وتابع قائلاً "الأحزاب السياسية فشلت فى تقديم حلول للشعب السودانى ولم يعد لها علاقة بالمواطن السودانى ولا بملايين الشباب، وأشار إلى أنه يسعى إلى تأسيس تيار جديد يتبنى التنمية فى البلاد اقتصاديًا وسياسيًا، لافتًا إلى أن حل مشكلات السودان رهين بالحوار لأنه الممهد لإسقاط العقوبات.

وبدوره، تعهد المرشح المستقل عن حزب الإصلاح الوطنى محمد الحسن الصوفي، بوقف الحرب ورفع الحصار عن السودان خلال أقل من ثلاثة شهور عقب انتخابه، وزاد "سنعمل ما عجز عنه حزب المؤتمر الوطنى الحاكم".

وقال "بعد الإصلاح الاقتصادى سيحصل الفرد على ألف دولار، وإن كان رب أسرة ويعول ثلاثة أفراد فسيحصل على ثلاثة آلاف دولار" - على حد قوله -.

ومن ناحيته، قال المرشح الرئاسى عن حزب الحقيقة الفيدرالى فضل السيد شعيب، إن أهم محور لبرنامجه هو"وقف الحرب" .

كما أعلن منافسه رئيس حزب اتحاد قوى الأمة محمد ود عبد الجبار، أنه سيبدأ حال فوزه فى تشكيل حكومة تكنوقراط وإنجاز ملفات محددة بينها الدستور وإدارة علاقة الدين بالدولة.

وقال المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية عبد القادر الأرباب، إن الانتخابات تعتبر خطوة مهمة، وأبدى قناعة فى اكتساح الرئيس عمر البشير، للأصوات بنسبة 99%.

فيما قال المرشح المستقل حمدى حسن أحمد، برنامجه يقدم الحلول ولا يتحدث عن المشاكل، وذلك فى 45 محورًا، وأضاف "لدى خطة عملية لتأسيس دولة حديثة وإعادة بنائه فى عامين والوفاء باحتياجات المواطنين"، ونوه إلى أن معظم الشعب السودانى يشكك فى العملية الانتخابية.

وقال المرشح المستقل عمر عوض الكريم، إن برنامجه الانتخابى يتركز فى محورين الأول صناعة الإنسان والثانى صناعة الأرض، مشيرًا إلى أنه سيعمل على إعادة الهيبة السودانية وترسيخ مبدأ العدل والحريات.