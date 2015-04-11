مقتل وإصابة 11 على الأقل جراء انفجار سيارة مفخخة فى حمص

قُتِل طفل وأصيب ما لا يقل عن 10 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة فى منطقة الزهراء بمدينة حمص، وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان (ومقره بريطانيا) ، حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة ، أن من بين الجرحى 3 على الأقل إصاباتهم بالغة.

ويشكل العلويون أغلبية سكان منطقة الزهراء، فى السياق نفسه ، أشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) الى أن الانفجار وقع بالشارع الرئيسى بحى الأرمن ، فيما أوضح محافظ حمص طلال البرازى أن المصابين جراء الانفجار تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وحمّل المحافظ من أسماهم ب "الإرهابيين" مسؤولية ذلك التفجير ، مبينا أن التفجير الإرهابى جاء ردا على حالة الأمن والاستقرار التى تشهدها مدينة حمص فى المرحلة الحالية ، إضافة إلى استهداف أجواء وجهود المصالحة الوطنية فى المحافظة.

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