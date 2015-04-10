أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

9 فوائد صحية للينسون أهمها تنظيم ضربات القلب والوقاية من الحصوات

Google+ Print
9 فوائد صحية للينسون أهمها تنظيم ضربات القلب والوقاية من الحصوات 9 فوائد صحية للينسون أهمها تنظيم ضربات القلب والوقاية من الحصوات
الينسون أحد الأعشاب التى يفضلها الكثيرون لمذاقه ورائحته الطيبه، كما يعتبر الينسون أحد المهدئات الطبيعة المفيدة للصحة بوجه عام.

- فوائد الينسون


>قال الدكتور السيد حماد أخصائى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، الينسون أحد الاعشاب الصحية نظرا لأنه يحتوى على مجموعة من العناصر المفيدة مثل الكالسيوم المغنسيوم والبوتاسيوم والنحاس، كما يتمتع الينسون بالعديد من الفوائد الصحية أهمها:

1)مفيد لتنظيم ضربات القلب نظرا لاحتوائه على البوتاسيوم.
>2)يساهم فى تخفيض نسبة الأملاح وبالجسم وكذلك يقلل من تكوين الحصوات الكلى نظرا لأن مدار للبول.
>3)مفيد فى نزلات البرد وخاصة فى حالات التهابات الحلق والحنجرة.
>4) يساهم فى تخفيف الألم المغص خاصة الذى تتعرض لها الفتاة خلال الدورة الشهرية.
>5) مفيد فى للأشخاص الذين يعانون من التهابات بالمعدة والأمعاء.
>6) مفيد فى منح الجلد والبشرة النضارة والحيوية.
>7)يساهم فى تقليل حدوث الأمساك للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن.
>8) يفضل للأشخاص الذين يعانون من الشعور بالأرق تناوله قبل توقيت النوم نظرا لأنه يساهم على تهدئة الأعصاب والاسترخاء.
>9)مفيد للنساء الحوامل نظرا لأن تزيد من كمية لبن الرضاعة.

موضوعات متعلقة :


>- الحلبة والينسون للتخلص من غازات البطن والانتفاخات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365