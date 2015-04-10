9 فوائد صحية للينسون أهمها تنظيم ضربات القلب والوقاية من الحصوات

- فوائد الينسون

الينسون أحد الأعشاب التى يفضلها الكثيرون لمذاقه ورائحته الطيبه، كما يعتبر الينسون أحد المهدئات الطبيعة المفيدة للصحة بوجه عام.>قال الدكتور السيد حماد أخصائى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، الينسون أحد الاعشاب الصحية نظرا لأنه يحتوى على مجموعة من العناصر المفيدة مثل الكالسيوم المغنسيوم والبوتاسيوم والنحاس، كما يتمتع الينسون بالعديد من الفوائد الصحية أهمها:

1)مفيد لتنظيم ضربات القلب نظرا لاحتوائه على البوتاسيوم.

>2)يساهم فى تخفيض نسبة الأملاح وبالجسم وكذلك يقلل من تكوين الحصوات الكلى نظرا لأن مدار للبول.

>3)مفيد فى نزلات البرد وخاصة فى حالات التهابات الحلق والحنجرة.

>4) يساهم فى تخفيف الألم المغص خاصة الذى تتعرض لها الفتاة خلال الدورة الشهرية.

>5) مفيد فى للأشخاص الذين يعانون من التهابات بالمعدة والأمعاء.

>6) مفيد فى منح الجلد والبشرة النضارة والحيوية.

>7)يساهم فى تقليل حدوث الأمساك للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن.

>8) يفضل للأشخاص الذين يعانون من الشعور بالأرق تناوله قبل توقيت النوم نظرا لأنه يساهم على تهدئة الأعصاب والاسترخاء.

>9)مفيد للنساء الحوامل نظرا لأن تزيد من كمية لبن الرضاعة.

موضوعات متعلقة :

- الحلبة والينسون للتخلص من غازات البطن والانتفاخات