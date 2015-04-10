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مصادر أمنية: انفجار المعادى شمل 3 محولات والعثور على قنبلة بدائية الصنع

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مصادر أمنية: انفجار المعادى شمل 3 محولات والعثور على قنبلة بدائية الصنع مصادر أمنية: انفجار المعادى شمل 3 محولات والعثور على قنبلة بدائية الصنع
أكدت مصادر أمنية لـ"اليوم السابع" أن ثلاثة محولات كهرباء انفجرت منذ قليل، بمنطقة زهراء المعادى، وانتقل خبراء المفرقعات إلى المكان لمعرفة أسباب انفجار المحولات، دون وقوع إصابات بشرية.

كما أكدت أنه تم العثور على قنبلة بدائية الصنع، وتم إبلاغ رجال المفرقعات لإبطال مفعولها، وانتقل رجال المفرقعات قبل قليل، بعد بلاغ تلقته الحماية المدنية بوقوع انفجار ناحية منطقة زهراء المعادى.


>- انفجار محول كهرباء بزهراء المعادى.. وانتقال خبراء المفرقعات للمعاينة

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