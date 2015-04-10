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ضاحى خلفان بعد رفض باكستان المشاركة فى "عاصفة الحزم": "تحيا مصر"

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علق الفريق ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، على تصويت البرلمان الباكستانى برفض المشاركة فى عملية عاصفة الحزم قائلاً: "باكستان غيرت موقفها... ألم أقل لكم من قبل تحيا "، مضيفًا: "أردوغان يوقع اتفاقيات مع إيران.. والسيسى معنا فى الميدان".

وأضاف خلفان عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلاً: "ليتكم تعلمون.. الخليج العربى ومصر قوات تكسر أكبر خشم".

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015


>- وزير خارجية إيران يحسم مشاركة باكستان فى عاصفة الحزم.. البرلمان الباكستانى يرفض المشاركة عقب زيارة جواد ظريف لـ"إسلام أباد".. والجيش يحترم القرار ويرفض إرسال سفن ومعدات حربية لمساعدة السعودية

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مصر 365

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