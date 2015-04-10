ضاحى خلفان بعد رفض باكستان المشاركة فى "عاصفة الحزم": "تحيا مصر"
علق الفريق ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، على تصويت البرلمان الباكستانى برفض المشاركة فى عملية عاصفة الحزم قائلاً: "باكستان غيرت موقفها... ألم أقل لكم من قبل تحيا مصر"، مضيفًا: "أردوغان يوقع اتفاقيات مع إيران.. والسيسى معنا فى الميدان".إعلان - Ads إعلان - Ads
>- وزير خارجية إيران يحسم مشاركة باكستان فى عاصفة الحزم.. البرلمان الباكستانى يرفض المشاركة عقب زيارة جواد ظريف لـ"إسلام أباد".. والجيش يحترم القرار ويرفض إرسال سفن ومعدات حربية لمساعدة السعودية
وأضاف خلفان عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلاً: "ليتكم تعلمون.. الخليج العربى ومصر قوات تكسر أكبر خشم".
>- وزير خارجية إيران يحسم مشاركة باكستان فى عاصفة الحزم.. البرلمان الباكستانى يرفض المشاركة عقب زيارة جواد ظريف لـ"إسلام أباد".. والجيش يحترم القرار ويرفض إرسال سفن ومعدات حربية لمساعدة السعودية