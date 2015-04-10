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حبس عامل وحلاق أربعة أيام لقتلهما سائق توك توك بكفر الشيخ

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حبس عامل وحلاق أربعة أيام لقتلهما سائق توك توك بكفر الشيخ حبس عامل وحلاق أربعة أيام لقتلهما سائق توك توك بكفر الشيخ
قررت نيابة "الرياض" بكفر الشيخ حبس هنداوى ع 21 سنة عامل ومحمد ع 20 سنة حلاق لقتلهما محمد فكرى بدر فايد 21 سنة سائق توك توك وسرقة التوك توك الخاص بالمجنى عليه.

تلقى اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية يفيد بعثور من بعض الأهالى على جثة شخص برافد الطريق الدولى بلطيم كفر الشيخ، وبالفحص تبين أن الجثة محمد فكرى بدر فايد21 سنة سائق توك توك، ويقيم بعزبة جمعة، قرية غرب تيره، مركز الحامول، وبها جرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وعثر بملابسه على متعلقاته تم نقلها لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

بمناقشة والده فكرى 52 سنة عامل بمجلس مدينة الحامول ( يقيم بذات العزبة ) قرر بخروجه صباحًا من المنزل للعمل بتوك توك خاص به، ولم يتهم أحدا.

كلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائى برئاسة العميد أشرف ربيع مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية ومباحث الرياض بالتحرى فى الواقعة، وصولًا لحقيقتها ومرتكبيها وضبطهم.

وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وقررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ذلك وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على مرتكبا الواقعة المذكورين ويقيمان قرية أبو مصطفى، دائرة المركز وذلك بدافع السرقة، حيث قاما باستدراج المجنى عليه من دائرة مركز الحامول لدائرة مركز الرياض والتعدى عليه بسلاح أبيض ( مطواة قرن غزال) وإحداث إصابة أودت بحياته وسرقا التوك توك، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط التوك توك وتعرف عليه والده، وكذا السلاح المستخدم فى الواقعة بمسكن المتهم الثانى وبالعرض على نيابة الرياض قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365