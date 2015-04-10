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محامى "المستريح": نيابة الشئون المالية الجهة الوحيدة التى تملك التصرف فى أمواله

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محامى "المستريح": نيابة الشئون المالية الجهة الوحيدة التى تملك التصرف فى أمواله محامى "المستريح": نيابة الشئون المالية الجهة الوحيدة التى تملك التصرف فى أمواله
أكد ضياء الدين الجارحى، محامى دفاع أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح"، أن نيابة الشئون المالية هى الجهة الوحيدة الآن المسئولة عن تلقى بلاغات المودعين، والمختصة بالتصرف فى أموال موكله بعد التحفظ عليها.

وأوضح الجارحى أنه لا يحق له التصرف برد أى مبالغ مالية للمودعين نظرًا لأن النيابة هى صاحبة حق التصرف الوحيد فى أموال المودعين، نافيًا ما تردد عن قيامه برد مبالغ للمودعين، وقال إنه لا يحق له ذلك ولا يملك التصرف فى أموال "المستريح" لأن ذلك مخالف للقانون، وأنه مسئول فقط عن مباشرة الإجراءات الجنائية فى الدفاع عن المتهم.

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مصر 365