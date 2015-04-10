خلى بالك من ودانك واحميها من دخول الماء لتجنب الإصابة بعش الغراب

عش الغراب

أسباب الإصابة بعش الغراب

أعراض الإصابة بعش الغراب

علاج عش الغراب

عش الغراب أحد الأمراض التى تصيب الأذن والتى تسبب آلاما شديدة بالأذن والشعور بضعف السمع والرغبة بالحكة، نتيجة أسباب وعوامل عديدة منها كثرة التعرض للمياه.>قال الدكتور يحيى محمد النجار: يكثر إصابة الأذن بالالتهابات الفطرية "عش الغراب" خاصة، بفصل الصيف، عقب العودة من المصيف، نظرا لأن المياه التى تدخل فى الأذن تسبب الإصابة بهذه الالتهابات نتيجة رطوبة الأذن.>وأشار د. النجار قائلا "هناك أسباب وعوامل عديدة للإصابة بعش الغراب وأهمها":>1)رطوبة الأذن نتيجة تعرضها للمياه أحد العوامل المسببة لزيادة فرص الإصابة تكوين عش الغراب.>2) ضعف المناعة الجسم بشكل عام، كما تزيد فرص الإصابة بعش الغراب خاصة بمرضى السكر والأشخاص الذين يتعاطون المضادات الحيوية بكثرة وأدوية تحتوى الكروتيوزن.>3) شمع الأذن حيث يساهم تراكم الإفرازات الشمعية بالإذن إلى زيادة فرص حدوث عش الغراب.>ويستكمل د. النجار قائلا: هناك بعض الأعراض التى تصاحب الإصابة بعش الغراب وأهمها:>1)انسداد الأذن والشعور بضعف السمع.>2) الرغبة بحكة شديدة بالأذن قد تدفع المريض أحيانا إلى حدوث جرح بالأذن.>3)شعور بطنين الأذن "تشوش بالأذن.>4) إفرازات سوداء تخرج من الأذن.>لذلك ينصح د. النجار فى حالة شعور الأشخاص بالأعراض السابق ذكرها بضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص لفحص الأذن طبيا، كما يجب على المصابين بعش الغراب اتباع بعض الإرشادات الضرورية وأهمها:

1)منع دخول المياه للإذن طوال فترة العلاج.

>2) الاهتمام بضبط نسبة السكر بالدم.

>3) التوقف عن استخدام المضادات الحيوية إلا تحت إشراف الطبيب.

>4) تركيب فتيل بالإذن بواسطة الطبيب بجانب استخدام قطرات طبية خاصة لعلاج عش الغراب.

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