تقنية جديدة باستخدام البوتكس فى علاج ظهور اللثة

قالت الدكتورة فاتن عيد، أستاذ تقويم الأسنان بطب أسنان القاهرة، إنه تم عقد ورشة عمل على الطبيعة لعلاج ظهور اللثة أثناء الابتسامة مما يكون لها تأثير سلبى على المريض.>وأشارت الطبيبة إلى أن هناك تقنيتين للعلاج إما عن طريق الجراحة وزيادة طول الشفة العلوية أو عن طريق حقن الشفة العلوية بالبوتكس، حيث تم إجراؤها على المرضى أمام الحاضرين لتدريب الأطباء ومناقشة هذه التقنية الجديدة من خلال الأطباء والخبراء الحاضرين بالورشة.

وأكدت خلال المؤتمر السنوى الرابع لطب الأسنان والذى عقد بجامعة القاهرة، أن تقنية الجراحة لها مضاعفات قد ينتج عنها ورم بالشفة ولابد أن يأخذ المريض مضادًا حيويًا ويشعر المريض بآلام قد تستمر لمدة أسبوع، كما أن العملية الجراحية تستغرق وقتًا يصل إلى ساعة ولابد أن يجريها طبيب متخصص فى هذه الجراحة، أما بالنسبة للحقن بالبوتكس فهى لا تستغرق أكثر من دقيقة واحدة ولا يصاحبها أى آلام أو أورام ولكن لابد من تكرار الحقن مرة كل 6 أشهر بحيث إنه يمكن من خلالها حل مشكلة ظهور اللثة أثناء الابتسامة فى وقت قصير وأيضا تجنب الجراحة ومضاعفاتها.