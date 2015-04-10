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معهد البحوث و الدراسات التربوية: لابد أن تتغير طبيعة العلاقة بين المعلم والطالب

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معهد البحوث و الدراسات التربوية: لابد أن تتغير طبيعة العلاقة بين المعلم والطالب معهد البحوث و الدراسات التربوية: لابد أن تتغير طبيعة العلاقة بين المعلم والطالب

جامعة القاهرة_أرشيفية

قال الدكتور سامي نصار عميد معهد البحوث و الدراسات التربوية بجامعة القاهرة ، أنه لابد أن تتغير طبيعة العلاقة بين المعلم والطالب ، وأن تقوم على الحوار وليس العنف خاصة أن وزارة التربية والتعليم تعين مدرسين غير تربويين ويجب أن تتحمل مسئوليتهم.

وأضاف نصار, خلال لقائه فى برنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبني عسل ، أنه يجب أن يتم وضع نظام داخل المدارس يطبق على الجميع بدون أستثناء متسألاً “لماذا لا نري العنف داخل المدارس الدولية” ، مشيراً إلى أن العنف يمارس على مدارس “الغلابة” فقط.

وتابع أنه يجب أن ينخرط الطلاب فى الأنشطة الطلابية لتفريغ طاقتهم مؤكداً أنه يريد معلم محترم صاحب رسالة.

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