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الجارديان: باكستان في حيرة بين السعودية وإيران

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الجارديان: باكستان في حيرة بين السعودية وإيران الجارديان: باكستان في حيرة بين السعودية وإيران

رصدت صحيفة “الجارديان” البريطانية ، القرار الذي اتخذه البرلمان الباكستاني اليوم الجمعة إزاء الأوضاع في اليمن ودعوته بالتزام الحياد حيال تلك الأزمة ، مشيرة إلى أن إسلام اباد في حيرة بين إرضاء الرياض وطهران.

وأوضحت الصحيفة في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني – أن تصويت البرلمان على القرار ، الذي تزامن مع استمرار تصاعد التوترات بين وإيران ، سيجعل من الصعب للغاية على رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف تقديم أي شيء أكثر من مجرد مساعدة رمزية.

وقالت إن الباكستانيين المعارضين للمشاركة العسكرية في اليمن، يحتجون بانشغال إسلام أباد بالفعل بعمليات عسكرية كبرى ضد المتمردين على أراضيها مثل حركة طالبان ، وإن الكثيرين منهم تنتابهم مخاوف من إمكانية أن تؤدي مشاركة باكستان في الحرب ضد المتمردين الحوثيين ، إلى زيادة التوترات الطائفية في البلاد سوءا.

ولفتت الصحيفة إلى أن باكستان تضع نُصب عينيها ضرورة الحفاظ على علاقات طيبة مع جارتها إيران الغنية بالنفط ، مشيرة إلى أن إسلام أباد تقف في حيرة من أمرها ، إذ أنها ترغب في أن تظل على علاقة جيدة مع كل من إيران (المعارضة لتدخلها في الحرب علي الحوثيين) والسعودية (الداعية لها للمشاركة في هذه الحرب) والتي تحظى بتقدير كبير لدى نواز شريف الذي آوته الرياض في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح به من السلطة عام 1999.

أ ش أ

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