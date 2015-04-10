العميد رفيق عرفات قائد القوات المصرية في «عاصفة الحزم»

كشفت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن شخصية قائد القوات المصرية المشاركة في التحالف العربي بعملية “عاصفة الحزم”، وهو العميد رفيق رأفت عرفات، وذلك بعد ظهور الأخير رسميا في العاصمة السعودية الرياض، الخميس، بصحبة وزير الدفاع المصري الفريق صدقي صبحي، خلال لقاء وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقالت “واس”، إن الاجتماع ناقش المشاركة العسكرية لمصر في تحالف “عاصفة الحزم”، وسبل تعزيز العمل العسكري المشترك في التحالف بما يحقق أهداف العملية العسكرية في تخليص اليمن الشقيق من المتمردين الحوثيين وأعوانهم وعودة الشرعية بشكل كامل في اليمن، وفق “واس”.

يذكر أن الاجتماع حضره، رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة اللواء عبدالمحسن موسى الشبراوي، وملحق الدفاع المصري بالرياض العقيد ركن محمد عبدالفتاح أبو بكر.