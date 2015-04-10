مدير أمن الغربية: نتعامل مع المواطنين بروح القانون وكلنا يد واحدة لصالح البلد

قال اللواء عبدالحميد عبدالعظيم الحصي، مدير أمن الغربية، إننا نتعامل مع المواطنين بروح القانون، وكلنا واحد وهدف واحد لصالح البلد، ولن نسمح بأية تجاوزات، لافتًا إلى أن جميع رجال الشرطة فداء لأمن وأمان الوطن والمواطنين.

وأضاف «الحصي»، خلال اجتماع مع الإعلاميين والصحفيين بمديرية أمن الغربية، «إذا كنا نمر بظروف استثنائية فإنها لن تستمر، وسنقضى على أعداء الوطن»، مؤكدا أن الحملات المرورية وضبط العناصر الخارجة عن القانون مستمرة يوميا وطوال 24 ساعة، لافتا إلى أنه متواجد في الشارع يقود الحملات الأمنية بنفسه.

وتابع، «الحالة الأمنية مستقرة، وجميع المنشآت الحكومية والحيوية مؤمنة تأمينا كاملا، بالإضافة إلى انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المحافظة».

أ ش أ