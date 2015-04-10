وزير الزراعة أثناء جولته بسوهاج: مقبلون على منظومة جديدة فى الرى

قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال زيارته اليوم بمحافظة سوهاج: إننا مقبلون على منظومة جديدة فى عملية الرى وهى منظومة "الرى الحقلى"، التى تهدف إلى الاستخدام الأمثل للمياه لأن نقطة المياة أصبحت غالية وثمينة بحسب التطورات والتغييرات الحادثة على مستوى الإقليم الدولى، خصوصا حوض النيل، وتغييرات المناخ الذى سوف يؤثر على العالم وتحدث متغيرات كثيرة.

واستطرد هلال: إننا نتجه إلى نظم جديدة وحديثة فى رى المحاصيل، ويجب أن يتم حساب كل شىء من جديد فى ضوء المتغيرات الدولية، ونحن نمتلك خبراء وعلماء فى هذا المجال كما أنه لدينا مراكز ومحطات للبحوث فى كل المحافظات.

وأشار هلال إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد إنتاجا زراعيا عاليا وانخفاضا فى استهلاك المياه من أجل الوصول إلى أقصى درجات الترشيد فى استخدام مياه الرى، وفى نفس الوقت التوسع فى الزراعة سواء أفقيا أو رأسيا، مع الأخذ فى الاعتبار ما نمر به من تحديات إقليمية وعالمية.

وأنهى الوزير تصريحاته بقوله: إننا سننشئ مصنعا للأسمدة بسوهاج فى القريب العاجل، لأن إنشاء زراعة تكاملية يتطلب إقامة مصانع تكاملية تخدم تلك المحاصيل والزراعات وهذا ما سوف يتم تطبيقه فى المرحلة القادمة، وأن توجيهات رئيس الجمهورية هى إنشاء مجتمعات متكاملة تكون مناطق جذب للشباب وللسكان لما بها من خدمات وعوامل جذب.

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