متطوعون شباب بالعريش ينظمون حفلا لتكريم الأيتام بشمال سيناء

نظم عدد من الشباب المتطوعين أعضاء حملة "ابدأ بنفسك" بالعريش، حفلا للأيتام بمحافظة شمال سيناء، جرت فعالياته مساء اليوم الجمعة ولمدة 5 ساعات متواصلة على شاطئ العريش بمنطقة "أبوصقل".

وقال "خليل الليثى" أحد منظمى الحفل، إن المبادرة تولى زمامها ودعا إليها أعضاء الحملة بالتعاون مع أهل الخير لإسعاد الأطفال الأيتام، فى إطار احتفالات يوم اليتيم، وحمل الاحتفال عنوان "حنفرحهم"، وتضمنت حفلا فياى قدمه عدد من الفنانين الشباب أبناء المحافظة أصحاب المواهب إلى جانب توفير ألعاب للأطفال وعروض عرائس وتقديم هدايا.

شارك فى الحفل المئات من أبناء مدينة العريش وحرصت عدة أسر على الحضور برفقة أطفالها ومشاركة الأيتام احتفالهم.