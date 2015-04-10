المتحدث باسم الحكومة الليبية لليوم السابع: عبد الله الثنى يزور موسكو 14 أبريل

قال حاتم العريبى الناطق الرسمى باسم الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الجمعة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن رئيس الوزراء الليبى عبد الله الثني، سيقوم بزيارة لروسيا فى الرابع عشر من شهر أبريل الجارى.

وأعرب الثنى خلال لقائه مع سفير روسيا فى ليبيا مؤخرا ، حرص بلاده على بناء علاقات صداقة وتعاون مع روسيا يكون أساسها الاحترام المتبادل بين البلدين وعدم التدخل فى الشأن الداخلى، من جانبه، أكد السفير الروسى تطلع بلاده لإقامة علاقات قوية ومتينة مع ليبيا.

وقال السفير الروسى لدى ليبيا إيفان مولوتكوف، من جانبه، أمس الخميس، إن زيارة رئيس الوزراء الليبى عبد الله الثنى إلى روسيا ستتم فى منتصف الأسبوع القادم.

من جانبه نفى المكتب الإعلامى للرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن يكون مدرج على جدول بوتين لقاء مع رئيس الوزراء الليبى عبد الله الثنى.

ويسعى رئيس الحكومة اللليبية الحالى لتعزيز العلاقات مع دولة روسيا باعتبارها أحد الدول الداعمة للدولة الليبيية، إضافة إلى أن السلاح الذى يستخدمه الجيش الليبى صناعة روسية.