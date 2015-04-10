وزير الإسكان: المشروع القومي للصرف الصحي سيغطي 760 قرية على مستوي الجمهورية

كشف الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه سيتم إطلاق المشروع القومي للصرف الصحي الخاص بالقرى بالتعاون مع البنك الدولي ، خلال الأيام القليلة المقبلة ، وذلك لـ760 قرية على مستوي الجمهورية وستبدأ المرحلة الاولى منها في 155 قرية في 3 محافظات هي “الشرقية والبحيرة والدقهلية”.

وقال وزير الإسكان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبني عسل ، إن المشروع سيتم إطلاقه من خلال قرض مع البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار بحيث يكون نقطة الانطلاق للخطة القومية للصرف الصحي الخاص بالقرى على مستوى مصر والذي سيعرض على مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقبل.

واعتبرمدبولي، أن بدء أولى مراحل خطة تنفيذ الصرف الصحي للقرى، عن طريق قرض البنك الدولي يأتى انعكاسًا على الاستقرار الذي تنعم به مصر خاصة في ظل إعلان البنك الدولي من قبل عن مشاركة جهات دولية أخرى في المشروع القومي للصرف الصحي للقرى.

وعن العاصمة الإدارية الجديدة ، قال وزير الاسكان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتنفيذ هذا المشروع بدون تحمل ميزانية الدولة أي إعباء إضافية مشيراً إلى أنه سيتم البدء خلال الأيام القليلة القادمة في خطة توصيل المياه ، والصرف الصحي لحدود العاصمة الإدارية الجديدة وسيتم الانتهاء منها خلال 3 شهور.