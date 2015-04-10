أخبار عاجلة

بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الإسكان: المشروع القومي للصرف الصحي سيغطي 760 قرية على مستوي الجمهورية

Google+ Print
وزير الإسكان: المشروع القومي للصرف الصحي سيغطي 760 قرية على مستوي الجمهورية وزير الإسكان: المشروع القومي للصرف الصحي سيغطي 760 قرية على مستوي الجمهورية

مصطفي مدبولي وزير الإسكان

كشف الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه سيتم إطلاق المشروع القومي للصرف الصحي الخاص بالقرى بالتعاون مع البنك الدولي ، خلال الأيام القليلة المقبلة ، وذلك لـ760 قرية على مستوي الجمهورية وستبدأ المرحلة الاولى منها في 155 قرية في 3 محافظات هي “الشرقية والبحيرة والدقهلية”.

وقال وزير الإسكان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبني عسل ، إن المشروع سيتم إطلاقه من خلال قرض مع البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار بحيث يكون نقطة الانطلاق للخطة القومية للصرف الصحي الخاص بالقرى على مستوى والذي سيعرض على مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقبل.

واعتبرمدبولي، أن بدء أولى مراحل خطة تنفيذ الصرف الصحي للقرى، عن طريق قرض البنك الدولي يأتى انعكاسًا على الاستقرار الذي تنعم به مصر خاصة في ظل إعلان البنك الدولي من قبل عن مشاركة جهات دولية أخرى في المشروع القومي للصرف الصحي للقرى.

وعن العاصمة الإدارية الجديدة ، قال وزير الاسكان أن الرئيس عبدالفتاح وجه بتنفيذ هذا المشروع بدون تحمل ميزانية الدولة أي إعباء إضافية مشيراً إلى أنه سيتم البدء خلال الأيام القليلة القادمة في خطة توصيل المياه ، والصرف الصحي لحدود العاصمة الإدارية الجديدة وسيتم الانتهاء منها خلال 3 شهور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان

السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان