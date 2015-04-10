وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة ناجحة لباكستان والسعودية

عاد اليوم إلى أرض الوطن الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بعد انتهاء زيارته للعاصمة الباكستانية إسلام آباد.

عقد القائد العام جلسة مباحثات مع كبار رجال الدولة والمسئولين بوزارة الدفاع الباكستانية، لدعم أوجه التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

كما توجه القائد العام إلى المملكة العربية السعودية لإجراء مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودى، والتي تأتى في إطار التنسيق والتشاور لكافة المستجدات التي ترتبط بالأمن القومى العربى والإقليمى.

وأعرب وزير الدفاع السعودى عن ترحيبه بزيارة الفريق أول صدقى صبحى وتمنى لمصر الشقيقة حكومة وشعبًا التوفيق والسداد باعتبارها صمام الأمان والاستقرار للمنطقة.

أ ش أ