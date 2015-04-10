فابيوس يتوجه غدًا إلى السعودية لبحث الأزمات الاقليمية مع خادم الحرمين الشريفين

يتوجه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، غداً إلى السعودية، حيث سيبحث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وآخر المستجدات الخاصة بالأزمات الإقليمية.

قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال – في تصريح اليوم الجمعة – إن فابيوس سيجري العديد من اللقاءات، منها مع ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد وزير الداخلية الامير محمد بن نايف، ونظيره وزير الخارجية الامير سعود الفيصل، ووزير الدفاع مدير الديوان الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزيري البترول والمالية، كما سيلتقي مع رئيس منظمة الطاقة النووية المدنية السعودية.

وأضاف نادال أنه بمناسبة قيامه بأول زيارة للسعودية بعد وصول الملك سلمان إلى سدة الحكم سيؤكد فابيوس تمسك بلاده بالصداقة السعودية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار إلى أن المباحثات ستشمل أيضا بحث الأزمات في الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية.

> كما سيلتقي وزير الخارجية الفرنسي بالمملكة مع ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد لبحث آخر التطورات الإقليمية، وجوانب التعاون الثنائي بين فرنسا والإمارات.

أ ش أ