رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: نطالب السيسي بإعادة هيكلة المصانع العملاقة

طالب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بإعادة هيكلة المصانع العملاقة كثيفة العمال مثل مصانع الحديد والصلب ، وذلك لبحث تطوير المصانع خاصة أنها تعمل علي مدار 40 عام وأصبحت متهالكة.

وأضاف “المراغي” ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبني عسل ، أن عمال مصر جنود مجندة لخدمة وطنهم وازدهار اقتصادة مثلهم كجنود محاربة الإرهاب ، مشيراً إلى أن المشاريع العملاقة ، والاستثمارت الكبيرة ستفتح أفاق كبيرة وستحد من البطالة.

وطالب المراغي رئيس الوزراء بأصدار توجيهاته إلى الوزراء المعنيين لعمل لقاءات مستمرة معهم لعرض مشاكل العمال وبحث طرق حلها.