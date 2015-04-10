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رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: نطالب السيسي بإعادة هيكلة المصانع العملاقة

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رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: نطالب السيسي بإعادة هيكلة المصانع العملاقة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: نطالب السيسي بإعادة هيكلة المصانع العملاقة

الرئيس عبدالفتاح

طالب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ، الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بإعادة هيكلة المصانع العملاقة كثيفة العمال مثل مصانع الحديد والصلب ، وذلك لبحث تطوير المصانع خاصة أنها تعمل علي مدار 40 عام وأصبحت متهالكة.

وأضاف “المراغي” ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبني عسل ، أن عمال مصر جنود مجندة لخدمة وطنهم وازدهار اقتصادة مثلهم كجنود محاربة الإرهاب ، مشيراً إلى أن المشاريع العملاقة ، والاستثمارت الكبيرة ستفتح أفاق كبيرة وستحد من البطالة.

وطالب المراغي رئيس الوزراء بأصدار توجيهاته إلى الوزراء المعنيين لعمل لقاءات مستمرة معهم لعرض مشاكل العمال وبحث طرق حلها.

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