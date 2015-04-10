الزند ومحمود عبد العزيز والجخ يشاركون فى عزاء والدة مصطفى بكرى

بالفيديو.. علاء وجمال مبارك يعزيان مصطفى بكرى فى وفاة والدته

شارك كل من أحمد زكى بدر وزير التعليم الأسبق، والإعلامى طارق علام، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، ونادية زخارى وزير البحث العلمى السابقة، وسليمان جودة الكاتب الصحفى، ورئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند، ورئيس نادى الزمالك، والفنان محمود عبد العزيز، والكاتب عماد الدين حسين، والكاتب عبد الله السناوى، والشاعر هشام الجخ، فى عزاء والدة مصطفى ومحمود بكرى وسط حراسة أمنية مشددة.