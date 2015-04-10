موجز أخبار محافظات مصر.. القبض على المتهم بمعاشرة ابنته بالشرقية

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، أبرزها أن أجهزة الأمن بالقليوبية نجحت فى توجيه ضربة أمنية قوية لآخر معاقل البؤر الإجرامية بمنطقة الكلافين ببنها، بعدما شنت أجهزة البحث الجنائى والأمن العام، مدعومة بقوات ومدرعات من العلميات الخاصة صباح اليوم، حملة مكبرة لمداهمة عزبة الكلافين.

فيما تمكن النقيب محمد فؤاد، معاون مباحث منيا القمح برئاسة الرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح بالشرقية، عصر اليوم الجمعة، من ضبط الأب المتهم بالاعتداء على ابنته جنسيا والإنجاب منها مرتين، والتخلص من الجنين فى المرة الأولى بمساعدة شقيقه، وإجهاضها فى الحمل الثانى، وتم التحفظ عليه للعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام حشيش، وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلاحق أجهزة الأمن "مستريح جديد" ظهر بكفر الشيخ، حيث نصب على المواطنين بحجة توظيف أموالهم واستولى منهم على نحو 600 مليون جنيه بمساعدة آخرين.

وإلى أهم اخبار موجز محافظات مصر:

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- القبض على المتهم بمعاشرة ابنته والإنجاب منها مرتين وإجهاضها فى الشرقية

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- أمن كفر الشيخ يلاحق "مستريح جديد" استولى على 600 مليون جنيه من المواطنين

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