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بالفيديو.. علاء وجمال مبارك يعزيان مصطفى بكرى فى وفاة والدته

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بدأ قبل قليل، عزاء والدة مصطفى ومحمود بكرى الكاتبان الصحفيان، فى مسجد عمر مكرم بحضور عدد كبير من مشاهير السياسية والإعلام، وشهد العزاء حضور كل من علاء مبارك وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

ومن بين الحضور أيضا يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق، والموسيقار سليم سحاب، وعبدالحكيم جمال عبدالناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والسفير السعودى بالقاهرة أحمد القطان، واللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية السابق، والإعلامى أحمد موسى، والإعلامى عمرو الليثى، ومنير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، والكاتب الصحفى محمد عبدالقدوس، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، وضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، والإعلامى جمال الشاعر، وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل.

يأتى هذا وسط تواجد أمنى ملحوظ فى محيط المسجد تحسبا لحدوث طوارئ.

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015
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مصر 365

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