أحمد موسى أول من استقبل جمال وعلاء مبارك بعزاء والدة مصطفى بكرى

استقبل الإعلامى أحمد موسى، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، جمال وعلاء مبارك، داخل دار مناسبات عمر مكرم، خلال عزاء والدة الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، ووفر لهما مساحة مؤمنة داخل دار المناسبات فيما وقف 4 من حراسات نجلى مبارك على جانبى الكراسى التى جلسا عليها ومنعوا أى شخص غير معروف من الاقتراب منهما.

وكان الإعلامى أحمد موسى أول من استقبل نجلى مبارك، وأثناء خروجهما نزل مصطفى ومحمود بكرى من على سلالم دار المناسبات فى المساحة الخالية أمامها، وذلك ليفسح المجال أمام نجلى الرئيس الأسبق وقدموا العزاء فى مدة قاربت الربع ساعة.

كان عزاء والدة مصطفى ومحمود بكرى، فى مسجد عمر مكرم قد شهد حضور عدد كبير من مشاهير السياسية والإعلام، وشهد العزاء حضور كل من علاء مبارك وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

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- جمال وعلاء مبارك فى عزاء والدة مصطفى بكرى بمسجد عمر مكرم