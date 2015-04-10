أحد حضور عزاء والدة مصطفى بكرى عن الاحتشاد حول نجلى مبارك: "الناس بتحبهم"

عقب احتشاد عدد من المشاركين بعزاء والدة الكاتب الصحفى مصطفى بكرى حول جمال وعلاء مبارك، بمسجد عمر مكرم، هتف أحد المتواجدين خارج العزاء: "شوفوا الناس حوليهم إزاى علشان بيحبوهم".

وكان عزاء والدة مصطفى ومحمود بكرى، فى مسجد عمر مكرم قد شهد حضور عدد كبير من مشاهير السياسية والإعلام، وشهد العزاء حضور كل من علاء مبارك وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

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