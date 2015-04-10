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محلب و محافظ القاهرة وعددا من الوزراء يفتتحون محور مؤسسة الزكاة غدا

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محلب و محافظ القاهرة وعددا من الوزراء يفتتحون محور مؤسسة الزكاة غدا محلب و محافظ القاهرة وعددا من الوزراء يفتتحون محور مؤسسة الزكاة غدا

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

يفتتح غدا السبت ، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يرافقه  الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة ، وعدد من الوزراء محور وكوبري مؤسسة الزكاة لربط الطريق الدائري وحي المرج بأحياء المطرية وعين شمس وصولا إلى مسطرد.

وأشار المحافظ أن محور مؤسسة الزكاة هو عبارة عن إنشاء المحور ذاته بطول حوالي “17 كم” بعرض حوالى “40 متر” تقريباً ، وإنشاء جزيرة وسطى وارصفه وإنارة وأشجار ، ودهانات ولوحات إرشادية وكوبري مؤسسة الزكاة أعلي مترو الأنفاق لربط مؤسسة الزكاة بعزبة النخل ، واستكمال المحور مرورا بعين شمس والمطرية إلي مسطرد.

وبخلاف ما قامت به المحافظة من إزالة 3 بؤر عشوائية كانت تقع فى منتصف الطريق ، وكذالك عشش وحجرات صغيرة بمنزل الكبرى ولاستكمال المحور تم شراء 10 فدان بمنطقة المؤسسة العقابية ، وإنشاء الف وحدة سكنية بها تقريباً ونقل سكان تلك البؤر العشوائية وسكان العشش إليها.

 

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