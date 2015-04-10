بالصور..وزير الزراعة ومحافظ سوهاج يضعان إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري

أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان التعدي على الأراضي الزراعية أمر لايمكن التهاون معه أو إغفاله، وأن هناك عقوبات شديدة الغلاظة ستوقع على المتعديين عليها، لافتاً أن محافظة سوهاج تعتبر من أعلى محافظات الجمهورية في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

وجاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها بالمحافظة يرافقه الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج ، وعدد من القيادات التنفيذية بها، حيث شهد احتفالات المحافظة بعيدها القومي ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء سوهاج.

وشهد هلال حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية جزيرة شندويل تمثلت في إزالة محطة للوقود ، وبعض المباني المقامة على الأراضى الزراعية ، كما تفقد الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية ، والتقي عدد من المزارعين للاستماع إلى مشكلاتهم، ثم توجه إلى مسجد العارف بالله بوسط سوهاج لأداء صلاة الجمعة.

وتوجه وزير الزراعة الى قرية نزه البحرية بجهينة لافتتاح المسقى المطور الذي نفذه مشروع التغيرات المناخية، كما شهد تجمعات القمح في إطار مبادرة تجميع الحيازات المفتتة ، وعقد لقاء مع المستفيدين من المشروع ، والاستماع إلى مشاكلهم والتوجيه إلى حلها، كما قام بتسليم عدد من رؤوس الماعز ضمن القروض العينية التى يقدمها مشروع التغيرات المناخية للأسر الأكثر احتياجاً بالمحافظة.

وأوضح هلال أن مشروع الري الحقلي الذي ينفذ في 5 محافظات يعتبر من المشرعات الهامة التي تقوم برعايتها الحكومة ويساعد على توفير كميات إضافية من المياه وإضافة مساحات زراعية جديدة ، لافتاً أن العالم مقبل على تغيرات مناخية قوية ستؤثر على كميات المياه مما يؤثر على الانتاج الزراعي.

وقال وزير الزراعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تعليماته للحكومة بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مكتملة الخدمات حيث يجد الأهالي السكن المناسب والمدارس والجامعات والمستفيات والخدمات الحكومية المختلفة.