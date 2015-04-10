محافظة القاهرة تمنح كفيفة السلام المعيلة شقة جديد

قرر دكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة تخصيص وحدة سكنية جديدة لإحدى السيدات الكفيفات بمنطقة السلام استجابة لاستغاثتها وظروفها الاجتماعية الصعبة والتى أكدتها إجراءات البحوث ودراسة حالتها بإعالة أربعة أبناء من الأطفال أكبرهم بسن العاشرة وأصغرهم دون الرابعة وهجر زوجها لها وتواضع دخلها بما لا يتناسب مع إيجار شقة خاصة.

وكان المحافظ قد التقى بمواطنة كفيفة تدعى حنان حمدى الياس فرج فى العقد الثالث وتقيم بمدينة السلام خلال إحدى احتفاليات عيد الأم واستمع لطلباتها وشكواها وحاجتها لوحدة سكنية تجمع اسرتها ومرورها بظروف اجتماعية صعبة لاستكمال تربية أطفالها فى غياب عائل الأسرة ، واصدر تعليماته بإجراء البحوث والفحوصات لدراسة الحالة ومدى استحقاقها لوحدة سكنية ضمن برنامج الحالات القاسية والمعاقين.

سلم المحافظ السيدة المذكورة عقد وحدة سكنية جديدة لجمع شمل أسرتها وسط فرحة عارمة بالاستجابة السريعة لأمنيتها وتلبية شكواها خلال استضافته لها ، ووجه أجهزة التسكين المعنية بتحمل كافة المصروفات الادارية وجميع النفقات والرسوم المطلوبة لاستلام الشقة ضمن برنامج الحالات القاسية والمعاقين.