محافظ القاهرة يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد

هنأ الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين في داخل البلاد وخارجها بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وبعث لقداسته برقية بأخلص التهانى وأطيب الامنيات ، متمنياَ لقداسته موفور الصحة والسعادة وأن يديم المولى عز وجل الرخاء والسلام والاستقرار والرحمة على مصرنا الغالية ، مؤكدا على اعتزازه بالروابط القوية والمشاعر الاخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب والتى ستظل درعها الحصين عبر السنين لتحقيق آمال المصريين جميعاَ نحو غد مشرق ، داعياَ الله تعالى أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض.