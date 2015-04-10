محافظ الوادي الجديد يكرم طالب لحصوله على المركز التاسع عربيًا في “التحدث بالفصحى‎”

قام اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد بمكتبه بديوان عام المحافظة بتكريم الطالب أحمد حسن محمد علي من مدرسة السادات الثانوية بنين لحصوله على المركز التاسع على الوطن العربى فى مسابقة التحدث بالفصحى والتي نظمتها وزارة التعليم خلال الشهر الماضي.

وتم تكريم حسين عبدالله أبو الطاهر مدير عام إدارة الخارجة التعليمية لفوز إدارتة بالمركز التاسع بمسابقة الفصحى وحصاد الإدارة مراكز عده بعدد من المسابقات والانشطة الطلابية والتربوية من جانبه .

وقال صلاح محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن هذا التكريم مقدم لكل معلمى وطلاب الإدارة التعليمية بمركز الخارجة بشكل خاص ومعلمي المحافظة بشكل عام ،شاكراً كل من يساعد على تقدم ورفعة العملية التعليمية بقطاع التعليم بوجه عام.