أغرب تقنية لعلاج الصلع بنزع 200 شعرة من فروة الرأس!

بشرى جديدة وسارة للأشخاص المصابين بالصلع، كشفت عنها الأبحاث الطبية الحديثة مؤخرًا، حيث سلطت الضوء على طريقة علاجية جديدة ستساهم فى إعادة نمو الشعر مرة أخرى، وذلك وفقًا لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة سازيرن كاليفورنيا الأمريكية.

وكشف الباحثون أن التقنية العلاجية الجديدة يتم إجراؤها عن طريق نتف 200 شعرة بالقوة من فروة الرأس، لافتين إلى أن ذلك يساهم فى إعادة نمو الشعر بقدر أكبر بمعدل 6 أضعاف، حيث نمت 1300 شعرة إضافية، حسب التجارب الحيوانية، وهو ما يعد أمرًا مثيرًا للغاية.

وتابع الباحثون أن نزع 200 شعرة بالقوة يساهم فى تحفيز حدوث ما يعادل إشارة استغاثة، وذلك عن طريق إفراز مواد كيميائية كى تقوم فروة الرأس بتحفيز نمو شعر إضافى لتعويض الأعداد التى تم فقدانها، وذلك عن طريق إرسال إشارات كيميائية إلى منبت خلايا الشعر المحيطة بالمنطقة التى تم نزع الشعر منها.

ولفت الباحثون إلى أنه على الرغم من أن هذه التقنية العلاجية قد تعتبر غريبة ومؤلمة بالنسبة للبعض إلا أنها قد تقود إلى تطوير علاج جديد للصلع.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Cell reports"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع من شهر أبريل الجارى.