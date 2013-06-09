دليلك لتحدّدي شكل وجهك كما تريدين

ما هو التحديد؟ كل إمراة تسأل عن هذا الموضوع لأن مجرّد الكلام عنه يُخيف الكثيرين، إلا أنّ التقنية يجب ألا تبقى رهن المحترفين فقط. فمسحة بسيطة من المسمّر أو الهايلايتر في المكان الصحيح يُمكنها أن تُسلّط الضوء على أفضل ما في وجهك. في الواقع، كلّ أشكال الوجوه جميلة ومميّزة بطريقتها، إلا أنّ خبراء التجميل يُحبّون أن يبدو الوجه بيضويّاً من خلال إبداع ظلال على الوجه.

ويقول خبراء التجميل "إنّ مفتاح التحديد المثاليّ هو المزج والتذكّر أنّ الضوء يُبرز الوجه على عكس الظلال".

ولتتمكّني أنت من القيام بعمليّة تحديد الوجه، اختاري ظلال عيون وكريم أساس ومسمّراً داكناً أكثر بدرجة من بشرتك، واستخدمي ريشة مُسنّنة.

إليك دليل تحديد الوجه، بناءً على شكله:

الشكل المربّع: المرأة التي تتحلّى بشكل وجه مربّع يكون فكّها بارزاً. إذًا، بغية تنعيم هذه المنطقة، أوجدي ظلاً، من خلال تطبيق ظلّ تحديد على الفك وامسحيه. كما ننصحك بوضع لون داكن على الصدغين.

الدائريّ: تبدو المرأة ذات الوجه الدائريّ أكثر شباباً من غيرها. بالتالي، عليك أن تحدّدي منطقة الوجنتين بواسطة تطبيق لون تحديد بالفرشاة، بالإضافة إلى خطّ الفك من الأذنين إلى الشفتين. واحرصي على مزج اللون بريشة ناعمة عبر تمريرها مراراً وتكراراً.

المستطيل: لإخفاء طول وجهك، طبّقي لوناً داكناً أكثر من لون بشرتك على ذقنك وعلى خطّ الشعر. نظّفي الريشة، ومرّريها بنعومة في منتصف وجهك، للتخلّص من الظلال.

القلب: استخدمي فرشاة، شكلها مسنّن، لتطبّقي لون التحديد على طول خطّ الشعر، من الصدغين نحو أذنيك. ستساعدك هذه الطريقة في التخفيف من بروز جبينك العريض.

المعين: لتخفّفي من حدّة بروز عظام الوجنتين، طبّقي لون التحديد، أمام الأذنين مباشرةً، نزولاً إلى فراغات الوجنتين.

مثلث: على غرار الوجه المربّع، تتحلّى المرأة ذات الوجه المثلث شكلاً بفكٍّ بارز. لذلك، طبّقي لون تحديد داكناً أكثر من بشرتك على زوايا الفكّ، وامزجي اللون لتفادي بروز مناطق ظلال.