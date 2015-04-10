مؤتمر طب أسنان القاهرة يعلن عن علاج التشوهات بالمجان داخل الكلية

أعلن المؤتمر الرابع لطب الأسنان بجامعة القاهرة، والذى عقد فى الفترة من 8 الى 10 أبريل، أنه سيتم علاج المرضى الذين يعانون من تشوهات بالأسنان الأمامية أو الخلفية بالمجان داخل قسم العلاج التحفظى بالكلية.

وقال الدكتور محسن أبى الحسن، أستاذ ورئيس قسم العلاج التحفظى بجامعة القاهرة، عميد كلية طب الأسنان جامعة الفيوم: "تبنينا مشروع تعميم تجميل الأسنان وترميمها بالطرق المباشرة للمرضى غير القادرين بالكلية".

وأضاف أن المرضى الذين يعانون من عيوب وتسوس فى الأسنان الأمامية والخلفية سيتم علاجهم بالطرق الحديثة المبنية على الأبحاث العلمية بالمجان، دون أن يتكبد المريض أى مصاريف لعلاجه، وذلك ضمن برنامج الدراسات العليا بالكلية.