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بالصور.. ضبط طن أسماك مدخنة فاسدة فى حملة تموينية جنوب بنى سويف

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تمكنت مباحث ببنى سويف، خلال حملة تفتيشية شنتها اليوم على محلات بيع الأسماك المدخنة والمملحة بمركز ومدينة الفشن جنوب المحافظة، من ضبط طن (فسيخ وسردين ورنجة) فاسدة، بالإضافة إلى رنجة مخلية مجهولة المصدر والبيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحد محلات المجمدات .

كما تمكنت الحملة التى قادها المقدم دكتور محمد محفوظ رئيس وحدة مباحث التموين، وتضم معاونه الرائد أحمد على، ومفتشى التموين سعيد عبد العظيم، محمد صلاح، وائل حمدان وحمادة بركة، من إلقاء القبض على جزار يذبح فى الشارع ماعز غير صالح للاستهلاك الآدمى، لإصابته بدرنات السل فى حويصلاته، وكذلك ضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الرسمية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكمية السجق مجهولة البيانات .

وتم إلقاء القبض على أصحاب ومسئولى المحال المخالفة، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر أرقام، 8170، 8171، 8172 ، 8176 ،8177 لسنة 2015، وأحيلت إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

رئيس المباحث ومفتشو التموين يداهمون محل بيع أسماك مدخنة -اليوم السابع -4 -2015
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رئيس المباحث ومفتشو التموين يداهمون محل بيع أسماك مدخنة

مفتشا تموين يفحصان منتجات محل مجمدات -اليوم السابع -4 -2015
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مفتشا تموين يفحصان منتجات محل مجمدات

مدير إدارة التفتيش على المجازر يفحص الأسماك المملحة -اليوم السابع -4 -2015
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مدير إدارة التفتيش على المجازر يفحص الأسماك المملحة

مفتش تموين يتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية -اليوم السابع -4 -2015
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مفتش تموين يتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية


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مصر 365

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