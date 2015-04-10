مباحث الآداب تنعى أسرة العميد بهاء الطحاوى فى وفاته

فقدت الإدارة العامة لمباحث الآداب واحدًا من أكفأ ضباطها وأكثرهم التزامًا وانضباطًا فى العمل، هو العميد بهاء الطحاوى، وكيل إدارة النشاط الخارجى، الذى وافته المنية أمس الخميس.

وقدمت الإدارة وعلى رأسها اللواء خالد ثروت، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعى، واللواء مجدى موسى، مدير الإدارة العامة لحماية الآداب، واللواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلى، والعميد إبراهيم الطويل، والعميد يوسف العادلى، والعقيد أحمد طاهر، والعقيد عصام أبو عرب، والمقدم تامر فاروق، والمقدم حسن النجار، والمقدم إيهاب توفيق، والمقدم وليد طراف، والمقدم محمد حلمى، العزاء إلى أسرة الفقيد داعين الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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