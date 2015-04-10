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محافظ القاهرة: إزالة فورية لعقار حريق الأزهر

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محافظ القاهرة: إزالة فورية لعقار حريق الأزهر محافظ القاهرة: إزالة فورية لعقار حريق الأزهر

تفقد الدكتور جلال مصطفى سعيد منذ قليل موقع الحريق الذى شب بالأمس فى منطقة الأزهر انحصر الحريق فى مبنى يستخدم كمصنع للعطور مع تأثير غير ملموس على المبانى المجاورة نتيجة محاصرة الحماية المدنية للنيران مساء أمس كما أشار إلى ذلك اللواء جمال حلاوة وكيل الحماية المدنية بالقاهرة والذى كان ومازال بالموقع منذ أمس.

قرر المحافظ أن تتم إزالة فورية للعقار اعتبارا من ظهر اليوم حيث هناك خطورة داهمة من بقاءه كونه من الحوائط الحاملة وأسقف خشبية وحدثت به بالفعل انهيارات جزئية وانبعاج شديد فى الحوائط.

كلف المحافظ رئيس حى وسط بمتابعة عملية الإزالة والتى يجب أن تتم تحت إشراف الحماية المدنية بشكل كامل.

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