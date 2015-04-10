ضبط 2 من المتهمين بقتل 3 أشخاص وإصابة أخر بسبب خلافات على أرض زراعية بسوهاج‎

لقي 3 أشخاص مصرعهم ، وأصيب أخر أثر هجوم أخرين عليهم بأسلحة نارية لوجود خلافات سابقة بينهم على قطعة أرض زراعية بناحية جرجا.

وكان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة جرجا بورود بلاغاً تليفونياً من “خليفه رضوان” طبيب صيدلي وعضو مجلس شعب سابق ، بوجود 3 متوفيين ومصاب من أهليته بداخل المزرعة الخاصة به بدائرة قرية بيت خلاف الجديدة بالقرب من مطار سوهاج الدولي ، دائرة مركز جرجا.

و بالانتقال والفحص تبين وجود 3 جثث لكل من “السيد سعيد خلف 43 سنة عامل ، و علي محمد محمود 40 سنة عامل ، و عطيه محمد السيد 30 سنة عامل ، ويقيمون بناحية بيت خلاف ، دائرة مركز جرجا مصابين بطلقات نارية

> متفرقة بالجسم”.

و “إصابة المدعو أشرف مسعود خلف 35 سنة عامل وتم نقله لمستشفي سوهاج العام”.

وبسؤال المبلغ اتهم المدعو علي أبو صالح وآخرين “ينتمون لعائلة النصفي” ، مقتل أقاربه المذكورين لوجود خلاف بين عائلة المبلغ وعائلة “النص” بقرية الرشايده ، دائرة مركز العسيرات علي أرض المزرعة الخاصة بالمبلغ بادعاء العائلة الثانية بان لهم جزء من تلك المزرعة ومنذ حوالي أسبوع تقريبا قام المبلغ بإرسال وسطاء لحل تلك المشكلة واتفقوا علي أعطاء مبلغ “50000 ” خمسون ألف جنيه لعائلة “الن ” إلا أنهم رفضوا استلام المبلغ ، وتوجهوا للمزرعة وقاموا بقتل الثلاثة سالفي الذكر.

وفي وقت لاحق تبلغ للمركز من القاعدة الجوية للقوات المسلحة بسوهاج بضبط كلاً من “مجدي مصطفي موسي وشهرته “علي أبو صالح” 28 سنة عامل ، ويقيم الرشايدة ، دائرة مركز العسيرات وله محل إقامة آخر شارع شريف الطويل ،أرض اللواء ، دائرة قسم العجوزة والمطلوب ضبطه وإحضاره في 4 قضايا ومتهم فى 7 قضايا اخري ، درويش حسين عزب وشهرته “حسني” 25 سنة عامل والمطلوب ضبطه وإحضاره في 8 قضايا وبحوزتهما 2 بندقية آلية و19 طلقة من ذات العيار أثناء هروبهما بجوار القاعدة الجوية.

توم نقل جثامين المتوفيين لمشرحة مستشفي جرجا العام ، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد وضبط باقي المتهمين والسلاح المستخدم.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم “1366″ إداري مركز جرجا وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.