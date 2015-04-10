بالصور.. محافظ القاهرة: إزالة فورية لعقار حريق الأزهر‎

تفقد الدكتور جلال مصطفى سعيد منذ قليل موقع الحريق الذى شب بالأمس فى منطقة الأزهر ، الذي أنحصر الحريق فى مبنى يستخدم كمصنع للعطور مع تأثير غير ملموس على المبانى المجاورة نتيجة محاصرة الحماية المدنية للنيران مساء أمس ، كما أشار إلى ذلك اللواء جمال حلاوة وكيل الحماية المدنية بالقاهرة والذى كان ومازال بالموقع منذ أمس .

و قرر المحافظ أن تتم إزالة فورية للعقار اعتبارا من ظهر اليوم حيث هناك خطورة داهمة من بقاءه كونه من الحوائط الحاملة وأسقف خشبية ، وحدثت به بالفعل انهيارات جزئية وانبعاج شديد فى الحوائط.

و كلف المحافظ رئيس حى وسط بمتابعة عملية الإزالة ، والتى يجب أن تتم تحت إشراف الحماية المدنية بشكل كامل.