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بالصور.. محافظ القاهرة: إزالة فورية لعقار حريق الأزهر‎

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بالصور.. محافظ القاهرة: إزالة فورية لعقار حريق الأزهر‎ بالصور.. محافظ القاهرة: إزالة فورية لعقار حريق الأزهر‎

إزالة فورية لعقار حريق الأزهر‎

تفقد الدكتور جلال مصطفى سعيد منذ قليل موقع الحريق الذى شب بالأمس فى منطقة الأزهر ، الذي أنحصر الحريق فى مبنى يستخدم كمصنع للعطور مع تأثير غير ملموس على المبانى المجاورة نتيجة محاصرة الحماية المدنية للنيران مساء أمس ، كما أشار إلى ذلك اللواء  جمال حلاوة وكيل الحماية المدنية بالقاهرة والذى كان ومازال بالموقع منذ أمس .

و قرر المحافظ أن تتم إزالة فورية للعقار اعتبارا من ظهر اليوم حيث هناك خطورة داهمة من بقاءه كونه من الحوائط الحاملة وأسقف خشبية ، وحدثت به بالفعل انهيارات جزئية وانبعاج شديد فى الحوائط.

و كلف المحافظ رئيس حى وسط بمتابعة عملية الإزالة ، والتى يجب أن تتم تحت إشراف الحماية المدنية بشكل كامل.

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