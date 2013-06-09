مكياج عيون Olivia Wilde للصيف

هل ترغبين في الحصول على بشرة نضرة مثل نجمات هوليوود خلال فصل الصيف؟

إليك هذا المكياج المنعش الذي تألّقت به هذه النجمة الجميلة، وهو عبارة عن مكياج العيون الملوّن الذي يُشبه ألوان المجوهرات.

وللحصول على مكياج الممثلة أوليفيا وايلد الرائع، أنت بحاجة إلى قلم مكياج العيون باللون الأزرق الكهربائيّ أو الأخضر العشبيّ. ارسمي خطّاً رفيعاً على الجفن الأعلى، وامزجيه على الجفنّ المتحرك. ثمّ ضعي القليل من ملمّع الشفاه من الجل؛ وينصحك الخبراء بالاستعانة بملمّع يحتوي على عامل حماية من الشّمس.

للّمسة النهائيّة، نقترح عليك التخلّي عن المسمّر الذاتيّ واستبداله بقطرات لمّاعة من الهايلايتر، لبشرة نضرة، شرط أن تضعي النقاط على الوجنتين وجسر الأنف.