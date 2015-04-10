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مؤتمر طب أسنان القاهرة يخصص يومًا كاملاً عن أحدث الأبحاث فى التقويم

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مؤتمر طب أسنان القاهرة يخصص يومًا كاملاً عن أحدث الأبحاث فى التقويم مؤتمر طب أسنان القاهرة يخصص يومًا كاملاً عن أحدث الأبحاث فى التقويم
عقدت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة المؤتمر الدولى الرابع لطب الفم والأسنان، والذى يستمر حتى 10 أبريل الجارى، بمشاركة عمداء كليات طب الأسنان من مختلف الجامعات المصرية.
>وقالت الدكتورة هبة فرج، أستاذ طب الأسنان ونائب رئيس المؤتمر، إن عدد الأطباء الذين تم تسجيلهم حتى اليوم الثالث للمؤتمر وصل إلى حوالى 5200 طبيب من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة، هذا بخلاف الأطباء العرب من طلبة الماجستير والدكتوراه من الأردن والعراق والسعودية واليمن وليبيا.

فيما أشارت الدكتورة فاتن عيد، أستاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، إلى أن اليوم الأخير للمؤتمر تم تخصيصه لمحاضرات عن تقويم الأسنان وأحدث الوسائل المستخدمة لعلاج الأسنان، حيث تم إلقاء محاضرة عن تحريك الأسنان بتقنية جديدة باستخدام الليزر والجراحة مما يساعد على سرعة حركة الأسنان ومن ثم تقويمها وعلاجها فى وقت أقل عن الطرق التقليدية، كما تم إجراء بحث جديد للحفاظ على الأسنان ذات الجذور التى تعانى من الاعوجاج وتحريكها للوضع الصحيح DILACERATED TOOTH وتفادى خلعها أثناء التقويم وكانت الطرق التقليدية العادية يتم فيها خلع هذه الأسنان.

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مصر 365