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ضبط 6 كيلو بانجو بحوزة 5 عاطلين خلال حملة أمنية بأسوان

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ضبط 6 كيلو بانجو بحوزة 5 عاطلين خلال حملة أمنية بأسوان ضبط 6 كيلو بانجو بحوزة 5 عاطلين خلال حملة أمنية بأسوان
شن رجال مباحث قسم ثان أسوان، اليوم الجمعة، حملة أمنية برئاسة العميد أسعد الذكير، مدير البحث الجنائى، والعميد خالد الشاذلى، رئيس مباحث المديرية، أسفرت عن ضبط خمسة عاطلين بحيازتهم أكثر من 6 كيلو جرامات من مخدر البانجو.

والمتهمون هم: "شعبان.م"، 20 سنة، و"بسطاوى.ا"، 39 سنة، وكان بحيازتهما (4) كيلو جرامات من مخدر البانجو، وتحرر عن الواقعة المحضر (1209) إدارى قسم ثان، كما تم ضبط المتهم "محمد.ر"، 32 سنة، عاطل وبحيازته كيلو جرام من مخدر البانجو، وتحرر بذلك المحضر رقم (1208) إدارى قسم ثان، والمتهم "محمد.ج"، 41 سنة، عاطل وبحيازته (50) جرامًا من البانجو المخدر، كما تبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا، وتحرر بذلك المحضر رقم (1702) إدارى قسم ثان، و"محمد.ل"، 40 سنة، عاطل، وبحيازته كيلو جرام من نبات البانجو المخدر.

وباستجواب المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وجار العرض على النيابة العامة.

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