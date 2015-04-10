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إخماد حريق ببرج إرسال شبكة محمول فى مطروح

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إخماد حريق ببرج إرسال شبكة محمول فى مطروح إخماد حريق ببرج إرسال شبكة محمول فى مطروح
أخمدت قوات الحماية المدنية حريقا اندلع، اليوم الجمعة، بوحدة الديزل الخاصة ببرج الإرسال شركة اتصالات فودافون، بمنطقة الغريانى بمدينة سيدى برانى، غرب مدينة مرسى مطروح، بنحو 140 كيلومترا.

وتلقى قسم شرطة برانى بلاغاً بالحريق، وبالفحص تبين احتراق وحدة الديزل بالكامل نتيجة ماس كهربائى وسوء الأحوال الجوية، وبسؤال مسئول الشركة تامر إبراهيم عونى (26 سنة)، مهندس، مقيم نواج طنطا الغربية، أفاد بأن الحريق نتيجة ماس كهربائى بأحد الأسلاك الكهربائية بالوحدة، ولسوء الأحوال الجوية أدى إلى نشوب الحريق ولا يتهم أحدا بالتسبب فى الحريق، ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات أو وفيات.

وكلفت إدارة الأدلة الجنائية بإجراء المعاينة اللازمة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة.

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مصر 365

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