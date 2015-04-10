سقوط مسجل بحوزته سلاح آلى وذخيرة فى كوم أمبو

ألقت مباحث كوم أمبو القبض على مسجل وبحيازته سلاح آلى وعدد من الطلقات، تحرر بذلك المحضر (1696) إدارى كوم أمبو، وجار عرضه على النيابة العامة.

وكانت قوة أمنية تحت إشراف العميد أسعد الذكير مدير البحث الجنائى وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية والرائد هانى أبو علم رئيس مباحث كوم أمبو، تنسيقاً مع فرع الأمن العام، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوة من ضبط المتهم ( محمد. م ) 22 سنة ومقيم دائرة مركز كوم أمبو مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية وبحيازته بندقية آلية والخزينة الخاصة بها (25) طلقة من نفس العيار.

تحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على نيابة المركز لتولى التحقيق.

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