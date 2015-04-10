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هيكل: الفوضى في اليمن ليست جديدة واستخدام السلاح لا يحل كُل المشكلة

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هيكل: الفوضى في اليمن ليست جديدة واستخدام السلاح لا يحل كُل المشكلة هيكل: الفوضى في اليمن ليست جديدة واستخدام السلاح لا يحل كُل المشكلة

محمد حسنين هيكل

قال الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، إن اليمن في فوضى ليست جديدة وهذه تداعيات أربعة أو خمسة عقود من بداية الثورة اليمنية حتى الآن، بالإضافة إلى أن اليمن يعاني من صراعات سلطة أو صراعات قلبية او حروب اهلية محتملة، وأمامه ما بين 20 إلى 30 عاما حتى تظهر ملامحه.

وأضاف «هيكل» خلال حواره لبرنامج « أين؟ وإلى أين؟» مع الإعلامية لميس الحديدي، الجمعة»،  أنا أعتقد أن افضل شيء فعلته  الدول العربية  حتى الان أنها لم تشتبك برياً مع الحوثين فى اليمن، مشيرًا إلى أن السلاح لايحل كل المشكلة لأنه يلعب دوراً في القوة بمعناها الشامل وفي أداء القوة بالقدر الذي تمكنه وسائله منه .

وأوضح،  القوة العربية المشتركة امامها 6 اشهر حتى قيامها وأتيت امام مشكلة  كبيرة جداً ، مضيفًا ” أن المحصلة النهائية نحن  وجدنا أنفسنا أمام قرارات تفرض نفسها على بعضنا ونظرة تأمل وترقب تفرض نفسها على البعض الاخر والاجراءات تاخذ وقت وأناس لايستطعون الانتظار. 

 

 

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