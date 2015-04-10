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« كلينتون» تعلن عن ترشحها للانتخابات الرئاسية الأمريكية

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« كلينتون» تعلن عن ترشحها للانتخابات الرئاسية الأمريكية « كلينتون» تعلن عن ترشحها للانتخابات الرئاسية الأمريكية

هيلاري كلينتون

قالت وسائل إعلام أمريكية مختلفة إن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، ستعلن الأحد المقبل عن ترشحها للبيت الأبيض.

ومن المتوقع أن تعلن كلينتون التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي عن ترشحها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، حسب ما ذكر موقع “بي بي سي عربي”.

ومن المقرر أن تسافر كلينتون البالغة من العمر 67 عاما إلى ولاية أيوا وولاية نيو هامبشير وهما من الولايات الأمريكية التي يتقرر فيها مصير المرشح الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية المبكرة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2016.

وكانت كلينتون وهي السيدة الأمريكية الأولى في عهد زوجها الرئيس الأمريكي السابق ، بيل كلينتون، قد ترشحت للانتخابات الرئاسية التمهيدية عن الحزب الديمقراطي في عام 2008 ضد المرشح باراك أوباما آنذاك.

لكن هذا الأخير هزمها في الانتخابات التمهيدية ، وترشح للانتخابات عن الحزب الديمقراطي وفاز بالسباق الانتخابي.
> وتحظى كلينتون بوضع قوي في الحزب الديمقراطي.

ويُتوقع أن تصدر كلينتون يوضح النقاط الرئيسية التي ستتناولها حملتها الانتخابية لكنها سترجئ إلقاء خطاب عريض ورسمي بشأن ترشحها.

وتعرضت كلينتون مؤخرا لانتقادات بسبب استخدامها بريدا إلكترونيا خاصا في مراسلات رسمية عندما كانت وزيرة للخارجية.

وبالإضافة إلى تبوء كلينتون منصب السيدة الأولى خلال الولايتين الرئاسيتين لزوجها ، عملت لسنوات عضوة في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وخاضت سباقا انتخابيا ضد المرشح أوباما داخل الحزب الديمقراطي في عام 2008 لكنه هزمها ، وفاز بترشيح الحزب له ليكون مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية.

وعين الرئيس أوباما كلينتون وزيرة للخارجية خلال ولايته الرئاسية الأولى إذ احتفظت بهذا المنصب حتى عام 2013.

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