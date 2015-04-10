أخبار عاجلة

بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الأوقاف :وثيقة وطنية لآليات تجديد الخطاب الديني مايو المقبل

Google+ Print
وزير الأوقاف :وثيقة وطنية لآليات تجديد الخطاب الديني مايو المقبل وزير الأوقاف :وثيقة وطنية لآليات تجديد الخطاب الديني مايو المقبل

 

الدكتور محمد مختار جمعة

أكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة أن الحوار الفكري المجتمعي الذي تديره الأوقاف حول آليات تجديد الخطاب الديني أسفر عن الإعداد لمؤتمر وطني موسع تقيمه وزارة الأوقاف في شهر مايو المقبل من أجل إصدار وثيقة وطنية لآليات تجديد الخطاب الديني ، يشارك في وضعها العلماء ، والمفكرون ، والكُتّاب ، والسياسيون ، والإعلاميون ، والتربويون ، وغيرهم من جميع أبناء هذا الوطن العظيم .

وقد كلف وزير الأوقاف د.أحمد علي عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعقد اجتماع تحضيري موسع لهذا الشأن بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم الخميس القادم الموافق 16 / 4 / 2015م ، كما كلفه بمخاطبة الهيئات والمؤسسات العلمية والتعليمية والثقافية لموافاة الوزارة بمقترحاتها حول آليات تجديد الخطاب الديني ومرشحيها لحضور المؤتمر أو أعمال اللجان التحضيرية له .

علما بأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قد شكل لجنتين ، إحداهما : للمرأة ، والأخرى : للشباب ، للإسهام في هذا التجديد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا