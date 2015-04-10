وزير الأوقاف :وثيقة وطنية لآليات تجديد الخطاب الديني مايو المقبل

أكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة أن الحوار الفكري المجتمعي الذي تديره الأوقاف حول آليات تجديد الخطاب الديني أسفر عن الإعداد لمؤتمر وطني موسع تقيمه وزارة الأوقاف في شهر مايو المقبل من أجل إصدار وثيقة وطنية لآليات تجديد الخطاب الديني ، يشارك في وضعها العلماء ، والمفكرون ، والكُتّاب ، والسياسيون ، والإعلاميون ، والتربويون ، وغيرهم من جميع أبناء هذا الوطن العظيم .

وقد كلف وزير الأوقاف د.أحمد علي عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعقد اجتماع تحضيري موسع لهذا الشأن بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم الخميس القادم الموافق 16 / 4 / 2015م ، كما كلفه بمخاطبة الهيئات والمؤسسات العلمية والتعليمية والثقافية لموافاة الوزارة بمقترحاتها حول آليات تجديد الخطاب الديني ومرشحيها لحضور المؤتمر أو أعمال اللجان التحضيرية له .

علما بأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قد شكل لجنتين ، إحداهما : للمرأة ، والأخرى : للشباب ، للإسهام في هذا التجديد .