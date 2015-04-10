هيكل: إيران جزء من شبابي وتفاجأت باتفاق الدول الكبرى حول برنامجها النووي

قال الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، إن الاتفاق النووى للبرنامج النووي لإيران صدمة لبعض الدول، مشيرًا إلى أنه هناك فرق بين أن أكون منبهرًا بإيران، واهتمامي بها لأنها ضمن معارفه.

وأضاف «هيكل» خلال حواره لبرنامج «مصر أين؟ وإلى أين؟» مع الإعلامية لميس الحديدي، إن المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية ووإيران حول المفعل النووي شديدة التعقيد، لكن المفاجأة هي أن تتوصل الدول الكبرى مع إيران، إلى اتفاق إطاري، حول تقنين هذا الملف.

وأكد ، “إيران بالنسبة لي جزء من شبابي وأول كتاب لي كان بعنوان “إيران فوفق البركان”، وطبع منه 40 ألف نسخة في هذا الوقت، وكتبت ثلاث كُتب أخرى عن إيران”.