موجز أخبار6..الأمن يلاحق مستريح جديد استولى على 600مليون جنيه من المواطنين

تابع اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، فى مقدمتها، ملاحقة أجهزة الأمن بمحافظة كفر الشيخ لـ"مستريح جديد"، بعدما نصب على المواطنين بحجة توظيف أموالهم واستولى منهم على نحو 600 مليون جنيه بمساعدة آخرين.

وفى إطار مبادرة اليوم السابع "حط فلوسك فى البنوك"، رصد اليوم السابع ردود الأفعال الإيجابية واستجابة الجميع للمبادرة.

واقتصاديا أيضا أثار قرار وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور رقم 232 لسنة 2015 بمنع استيراد فوانيس رمضان، اعتبارا من 5 أبريل من الشهر الجارى، الكثير من الارتياح، بعدما طالب عدد من المستوردين بضرورة السماح لجميع الشحنات، التى تم التعاقد عليها قبل قرار الدخول إلى السوق المصرية لمنع تعرضهم لخسائر عودة البضائع بعد شحنها.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء.

- أمن كفر الشيخ يلاحق "مستريح جديد" استولى على 600 مليون جنيه من المواطنين

- روسيا تحظر استيراد ودخول البطاطس المصرية إلى أراضيها مؤقتا

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- خبراء اقتصاديون يطالبون البنوك برفع الفائدة لتشجيع المصريين على الاستجابة لمبادرة "حط فلوسك فى البنوك".. عميد مركز البحوث بأكاديمية السادات: المبادرة تزيد من كفاءة البنوك ولابد من تبسيط الإجراءات

- هيئة الأمن الروسية: 1700 مقاتل روسى يقاتلون فى صفوف تنظيم داعش

- بعد قرار وزير التجارة بمنع استيراد فوانيس رمضان من أبريل الجارى.. "المستوردين" تطالب بمنع تطبيقه بأثر رجعى.. وشحنات دخلت الأسواق خلال شهرين.. رئيس الشعبة: يجب وقف نزيف الدولار على السلع الاستفزازية

- التربية والتعليم تستجيب لنتائح استطلاع "اليوم السابع" حول غضب طلاب الثانوية العامة من جدول الامتحانات.. وتعقد لقاء مع اتحاد الطلاب لمناقشة مقترح جديد.. الوزير: مصلحة الطالب فى المقام الأول

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