أخبار عاجلة

بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تساقط الثلوج على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى

Google+ Print
تساقط الثلوج على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى تساقط الثلوج على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى
شهدت الإسكندرية عصر اليوم، ازدياد فى حدة موجة الطقس السيئ التى تضرب المحافظة، منذ فجر اليوم، حيث تساقطت كرات الثلج الأبيض غرب الإسكندرية وعلى طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوى.

كما شهدت مناطق متفرقة من الإسكندرية، تساقط الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى ارتباك مرورى على الكورنيش وبالشوارع الرئيسية.

من جهه أخرى، أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة حرصا على سلامة السفن وعدم اصطدامها ببعضها البعض.


>طقس سيئ يضرب المحافظات.. أمطار غزيرة وتوقف الصيد بسواحل دمياط وكفر الشيخ.. واستمرار إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة.. وإغلاق ميناء الغردقة لليوم الثانى.. وإعادة فتح شرم الشيخ والسخنة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365