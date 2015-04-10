تساقط الثلوج على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى

شهدت الإسكندرية عصر اليوم، ازدياد فى حدة موجة الطقس السيئ التى تضرب المحافظة، منذ فجر اليوم، حيث تساقطت كرات الثلج الأبيض غرب الإسكندرية وعلى طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوى.

كما شهدت مناطق متفرقة من الإسكندرية، تساقط الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى ارتباك مرورى على الكورنيش وبالشوارع الرئيسية.

من جهه أخرى، أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة حرصا على سلامة السفن وعدم اصطدامها ببعضها البعض.

طقس سيئ يضرب المحافظات.. أمطار غزيرة وتوقف الصيد بسواحل دمياط وكفر الشيخ.. واستمرار إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة.. وإغلاق ميناء الغردقة لليوم الثانى.. وإعادة فتح شرم الشيخ والسخنة